Giovanni Franzoni carica Vinatzer: “Voglio solo che scii libero, non deve pensarci”

Giovanni Franzoni ha firmato il miglior tempo nella discesa libera che ha aperto la combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tagliando il traguardo sulla pista Stelvio di Bormio con il tempo di 1:51.80. Il 24enne ha interpretato brillantemente il tracciato su cui ha conquistato la medaglia d’argento un paio di giorni fa e si è lasciato alle spalle i tre temibilissimi svizzeri Alexis Monney (a 17 centesimi), Marco Odermatt (a 0.28) e Franjo Von Allmen (il vincitore della discesa ha chiuso a 0.42).

Prestazione di autentico spessore da parte del bresciano, che ha interpretato benissimo la Carcentina (dove sabato fu impreciso, probabilmente lasciando lì il titolo a cinque cerchi) e che nel finale è risultato decisamente più veloce rispetto agli elvetici. Ora il testimone passerà nelle mani di Alex Vinatzer, che alle ore 14.00 sarà impegnato in slalom: servirà una grande prestazione da parte dell’altoatesino, che dovrà difendersi dall’assalto dei rossocrociati Yule, Meillard, Nef.

Giovanni Franzoni ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Dopo quattro volte magari capisci come farla (la Carcentina, n.d.r.). Oggi è stata tosta, la stanchezza si faceva sentire, ho avuto mal di schiena, in partenza ero così e così. Mi sono detto che dovevo farlo per i miei compagni, io che vengo dal team di gigante: voglio contribuire a qualcosa di buono per questa squadra“.

Il 24enne ha poi proseguito, caricando al massimo Alex Vinatzer in vista della prova tra i pali stretti: “Siamo nella posizione migliore. Peccato che non ho fatto questo finale l’altro giorno… Sono contento di come sciato, ora guarderò Vinatzer: voglio che scii libero. Gli ho detto che sa quello che sa fare, di sciare libero, se arriva bene, altrimenti è lo stesso“.