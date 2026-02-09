Alex Vinatzer dilapida il vantaggio di Franzoni. Doppietta della Svizzera nella combinata a squadre

Franjo Von Allmen si mette al collo la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa volta però il velocista svizzero, campione olimpico in discesa, deve ringraziare completamente il suo connazionale Tanguy Nef, che piazza una bella rimonta e porta la coppia svizzera sul gradino più alto della combinata a squadre maschile.

Una manche di slalom eccezionale quella di Nef, che ha rifilato distacchi importanti a tutti gli avversari, risalendo dalla quarta posizione. Sul podio ci sarà un doppio argento, visto che al secondo posto si trovano la coppia austriaca formata da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller e quella svizzera composta da Marco Odermatt (prima medaglia in questi Giochi) e Loic Meillard, che hanno accusato un ritardo di 99 centesimi dal vincitore.

Bravissimo Feller soprattutto a recuperare cinque posizioni in slalom, mentre sono quattro quelle di dell’austriaco Michael Matt, in coppia con Raphael Haaser, che termina quarto (+1.02). Quinta posizione (+1.12) per i francesi Nils Allegre/Clement Noel e per la prima coppia azzurra, quella composta da Dominik Paris e Tommaso Sala, con quest’ultimo davvero troppo guardingo nella parte alta, perdendo quei decimi necessari per vincere una medaglia che per come si è messa la gara era fattibile.

Enorme la delusione per la manche di slalom di Alex Vinatzer. Giovanni Franzoni aveva fatto il suo in discesa, chiudendo con il miglior tempo, ma Vinatzer ha dilapidato tutto con una prova disastrosa tra i rapid gates. Diciottesimo sui venti atleti al via, oltre un secondo e mezzo preso da Nef su una manche di slalom abbastanza semplice. Alla fine i due azzurri sono solo settimi (+1.22), ma l’amarezza di aver perso la medaglia è davvero tanta.

Ottavi gli austriaci Babinsky/Gstrein (+1.41) davanti ai finlandesi Lehto/Hallberg (+1.61) e ai tedeschi Jocher/Strasser (+1.69). Quattordicesimo posto per la terza coppia azzurra, quella formata da Mattia Casse e Tommaso Saccardi (+2.13). Non hanno preso il via dello slalom Florian Schieder e Tobias Kastlunger, dopo che Schieder era uscito in discesa.