Mikaela Shiffrin punzecchiata dal New York Times: “Siccità olimpica, ha vinto solo due ori”

Mikaela Shiffrin ha vinto 108 gare in Coppa del Mondo ed è salita sul podio in ben 166 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante, conquistando ben cinque Sfere di Cristallo generali (è lanciata verso la sesta) e dodici trofei di specialità. Il bottino è sontuoso anche ai Mondiali, con ben otto ori e quindici medaglie complessive, ma alle Olimpiadi non si è mai ammirata la versione migliore della fuoriclasse statunitense.

Il suo talento è indiscutibile e la caratura tecnica è enorme, la bravura è fuori discussione, ma i riscontri conseguiti ai Giochi sono inferiori rispetto al suo potenziale: due ori (slalom a Sochi 2024 e gigante a PyeongChang 2018) e l’argento in combinata otto anni fa in Corea del Sud). La quasi 31enne (spegnerà le candeline il prossimo 13 marzo) è stata un po’ criticata in patria dopo il poco brillante undicesimo posto nel gigante di Milano Cortina 2026, vinto dalla nostra Federica Brignone.

Il New York Times, una delle testate giornalistiche più autorevoli e riconosciute al mondo, è stato chiaro fin dal titolo: “Mikaela Shiffrin manca il podio nello slalom gigante e continua la sua siccità olimpica“. Nel pezzo si legge: “Shiffrin vanta 108 vittorie in Coppa del Mondo in tutte le discipline, ma solo due in dodici gare individuali durante le ultime quattro Olimpiadi, compresa questa. Il risultato finale è stato un miglioramento rispetto a Pechino, dove Shiffrin è caduta tre volte in sei gare, compreso il gigante. Dopo una serie di infortuni nelle ultime due stagioni, ha ridotto il suo programma per concentrarsi solo su ciò che sa fare meglio per queste Olimpiadi“.

In combinata sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo era ampiamente favorita dopo aver ricevuto il miglior testimone possibile da Breezy Johnson (prima in discesa libera) e ha finito fuori dal podio, poi la poco brillante prova tra le porte larghe. Resta un’ultima possibilità: lo slalom di mercoledì 18 febbraio, dove sarà la grande favorita dopo i trionfi in serie infilati in Coppa del Mondo. Arriverà la gioia tanto attesa?