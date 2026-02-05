LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Ian Matteoli insegue la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni maschili del Big Air di snowboard ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Livigno Snow Park apre i battenti per la prima gara di questa rassegna a cinque cerchi.

Saranno 30 gli atleti che andranno all’inseguimento della finale olimpica del Big Air di snowboard. L’Italia ripone tutte le proprie speranze sulle spalle di Ian Matteoli. In questa specialità il ventenne di Torino parte tra gli outsider per una medaglia, ma il primo obiettivo è quello di superare le qualificazioni.

Nelle tre gare stagionali Matteoli ha superato solamente una volta le qualificazioni, nell’evento di Pechino del 6 dicembre, dove ha chiuso in sesta posizione. Nelle altre due gare l’italiano ha raccolto un dodicesimo posto a Secret Garden il 27 novembre ed un tredicesimo a Steamboat il 13 dicembre. Rendimento diverso nella scorsa stagione per Matteoli che ha conquistato due podi in Coppa del Mondo ed il settimo posto ai Mondiali.

Il campione del mondo in carica è il giapponese Ryoma Kimata, che lo scorso 28 marzo ha battuto Taiga Hasegawa ed Oliver Martin. A vincere la brevissima stagione di Coppa del Mondo è stato il cinese Su Yiming, trionfatore sia a Secret Garden che a Pechino, davanti a Kiri Kimura. A conquistare il successo nella tappa di Coppa del Mondo di Steamboat è stato il nipponico Hiroto Ogiwara. Tutti i quattro atleti giapponesi saranno al via delle qualificazioni.

Le qualificazioni del Big Air di snowboard maschile inizieranno alle 19.30 con la prima manche, mentre la seconda e la terza sono previste rispettivamente alle 20.15 ed alle 21.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!