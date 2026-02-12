Quando Federica Brignone faceva atletica: tra lungo, peso e corsa. I personali e il legame con Sandro Calvesi

Campionessa Olimpica di superG, tre medaglie a cinque cerchi, due volte Campionessa del Mondo (combinata 2023 e gigante 2025), due Coppe del Mondo generali, 37 successi nel massimo circuito internazionale itinerante. E potremmo andare avanti ancora per molto a snocciolare le statistiche di Federica Brignone, che oggi ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, coronando un prodigioso recupero dopo il bruttissimo infortunio di dieci mesi fa.

Un autentico fenomeno dello sci alpino, che esordì in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 e che fece capolino in Coppa Europa il 3 febbraio 2006. L’attuale 35enne mosse i primi passi internazionali sugli sci quando non aveva ancora spento le sedici candeline, ma prima dell’amata neve la fuoriclasse valdostana ha avuto modo di cimentarsi anche in altri sport, a cominciare dall’atletica.

Dodici anni in maglia Sandro Calvesi, come ricorda la Fidal, che ha voluto omaggiare il trionfo sull’Olympia delle Tofane. Un lungo rapporto con la società del panorama valdostano, dove ha cominciato a fare sport da piccola, dal 2000 al 2011, partecipando a diverse gare nelle categorie giovanili. E il legame con il club è così forte che durante la pandemia mise all’asta dodici cimeli, il cui ricavato è stato devoluto all’Atletica Sandro Calvesi.

Diamo uno sguardo per curiosità ai personali di Federica Brignone, che si è impegnata in moltissime specialità: 49.8 sui 300 metri, 1:11.5 sui 400 metri, 2:05.0 sui 600 metri, 2:48.2 sugli 800 metri, 1.30 metri nel salto in alto, 4.52 metri nel salto in lungo, 9.13 metri nel salto triplo, 7.29 metri nel getto del peso, 17.07 metri nel lancio del disco.