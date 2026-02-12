Lindsey Vonn festeggia Federica Brignone: “Che incredibile ritorno!”

Lindsey Vonn è ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncelli di Treviso, dove ieri è stata sottoposta al terzo intervento chirurgico nell’arco di quattro giorni, in seguito alla bruttissima caduta accusata nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense si era presentata al cancelletto di partenza con il crociato sinistro rotto e lo scivolone dopo una dozzina di secondi ha procurato ulteriori danni al suo fisico: la carriera della formidabile 41enne sembra essere finita, l’auspicio è che possa recuperare prontamente e che possa lasciare il nosocomio veneto in tempi rapidi.

La ribattezzata Wonder Woman ha seguito il superG odierno dalla sua stanza e davanti al televisore ha assistito all’incredibile vittoria di Federica Brignone, che è tornata in scena dopo il bruttissimo infortunio patito dieci mesi fa e ha saputo fare festa sull’Olympia delle Tofane, mettendosi al collo la medaglia d’oro a cinque cerchi che mancava al suo palmares. Al termine della gara, Lindsey Vonn ha voluto congratularsi con l’azzurra attraverso i propri profili social, pubblicando una foto di Federica Brignone esultante e accompagnandola a un messaggio.

“Congratulazioni Federica! Che incredibile ritorno“. Sono queste le parole che una delle sciatrici più forte della storia ha rivolto alla 35enne valdostana, oggi entrata definitivamente nell’empireo dei grandi dello sci alpino.