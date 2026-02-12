Davide Brignone incredulo: “Aveva pochissime possibilità, l’ha fatta più grossa del previsto…”

Dietro ai successi di Federica Brignone c’è sempre la mano del fratello Davide, che la segue negli allenamenti, la incoraggia, la sprona, fa da riferimento tecnico, la spalleggia nel ruolo di coach. Il trionfo della fuoriclasse valdostana nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha mandato in estasi anche il 32enne, che ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Eurosport: “Uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Ho vissuto delle emozioni pazzesche, quasi una sofferenza, ma bella. Sicuramente un’emozione inaspettata“.

Il fratello della Campionessa del Mondo di gigante ha poi proseguito: “Ha avuto delle grossissime difficoltà, sappiamo quanto sia difficile performare quando si sta bene alle Olimpiadi, farlo nello stato in cui è arrivata Federica: non dico che fosse impossibile, ma aveva pochissime possibilità e ha fatto qualcosa non di speciale, di più. Anche io non mi sarei mai aspettato una cosa del genere“.

Davide Brignone ha poi ulteriormente elogiato la detentrice della Sfera di Cristallo generale: “L’ha fatta più grossa di quella che ci si potesse aspettare. Le è riuscita una bella manche, non era così facile fare bene tutti i pezzi. Lei ha esperienza, magari non ha la stessa forma fisica, ma quello che sapeva fare prima lo sa fare ancora. Riuscire a farlo nel giorno giusto e senza preparazione è pazzesco”.