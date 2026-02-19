Oriol Cardona Coll fa impazzire un popolo intero nello sci alpinismo: Spagna oro alle Olimpiadi Invernali 54 anni dopo!

Dopo la finale femminile, si è da poco conclusa sulla parte finale della Stelvio l’ultimo atto maschile dello sci alpinismo, specialità al suo debutto assoluto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A fare la storia è stata la Spagna che vince l’oro grazie ad un magistrale Oriol Cardona Coll, grande favorito della vigilia.

L’iberico ha condotto una finale perfetta, non perdendo tempo nei cambi ed involandosi da solo verso la discesa della gloria. La Spagna infatti interrompe un digiuno nelle Olimpiadi Invernali lungo ben 54 anni. L’ultimo a salire sul gradino più alto del podio era stato Francisco Fernandez Ochoa, nello slalom dei Giochi di Sapporo nel 1972 davanti a Gustavo e Rolando Thoeni.

Gioia immensa per Cardona Coll che vince così il primo titolo olimpico nello sci alpinismo, con una prova di forza soprattutto nella seconda metà della gara. L’iberico è infatti stato molto abile a bruciare i due svizzeri al primo cambio, cambiando ritmo e spingendo al massimo fino alla discesa verso il traguardo. Dietro di lui si è piazzato il russo Nikita Filippov, argento a +1.52 dalla vetta. Completa il podio il francese Thibault Anselmet (+2.31).

In precedenza, nella prima semifinale, il più veloce era stato lo svizzero Jon Kistler con il tempo di 2:34.93. Subito dietro l’elvetico si era piazzato lo spagnolo Oriol Coll Cardona (+1.17) ed il francese Thibault Anselmet (+2.24) qualificato come lucky luser. Nell’altra semifinale, invece, il migliore era stato lo svizzero Arno Lietha con il tempo di 2:33.79. Secondo posto per Nikita Filippov (+0.74) mentre lo spagnolo Ot Ferrer Martinez (+3.48) ha strappato il pass alla finale come lucky luser.