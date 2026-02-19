Hockey ghiaccio femminile: Svizzera di bronzo alle Olimpiadi! Svezia ko ai supplementari

La medaglia di bronzo del torneo di hockey su ghiaccio femminile, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è della Svizzera. In attesa della finalissima delle 19.10 fra USA e Canada, Stalder e compagne possono festeggiare la vittoria pesantissima di una medaglia dopo un testa a testa emozionante col Canada, risolto 2-1 ai supplementari grazie alla rete decisiva di Muller.

LA CRONACA

La sfida si apre all’insegna della tensione, che quasi blocca le due squadre. In un primo tempo da 5 tiri in porta svizzeri e 8 svedesi, le elvetiche non riescono a sfruttare un powerplay al 15:49 per l’espulsione temporanea di Kjellebin. Si va al riposo sullo 0-0.

Nel secondo terzo di gara le cose cambiano. Le scandinave si vedono comminare una nuova penalità con Thea Johansson, ma dopo aver superato questa fase sfruttano l’abbrivio per andare in vantaggio al 31:40 con uno dei tanti bolidi dalla distanza provati in questo torneo da Jungaker che riesce a battere Braendli, per il punto dell’1-0. La Svizzera accusa il colpo dimostrandosi comunque capace di non andare al tappeto. Le rossocrociate al 35:40 si aggrappano alla furbizia di Leeman, che ruba il disco a un avversaria nel terzo offensivo trova una combinazione con Marti e si catapulta in zona centrale ravvicinata per andare a segnare il punto dell’1-1.

Comincia il terzo parziale in perfetta parità. Le occasioni arrivano da una parte e dall’altra, con la Svezia più abile nel creare una mole di tiri di più del doppio rispetto alle rivali (13 vs 6): il punteggio però non cambia. Si va all’overtime per assegnare la medaglia.

Sul ghiaccio ogni squadra può schierare un portiere e solo 3 giocatrici di movimento. Gli allenatori devono fare delle scelte, mentre la clessidra inizia a scorrere verso non si sa quale interruzione.

Ci sono 10 giri di lancette: se si rimarrà in parità si andrà agli shoot out. All’ultimo minuto le cose cambiano: Muller prende spazio nel proprio terzo difensivo, gestisce il disco progredendo in velocità. Trova Wey sulla sinistra che le restituisce il disco in mezzo: Muller si libera di un’avversaria controlla rapidamente il disco e poi lo spedisce sotto la traversa.

E’ il gol del 2-1 per la Svizzera, quello che vale la medaglia di bronzo: la seconda nella storia rossocrociata dopo quella vinta a Sochi 2014.