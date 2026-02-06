Perché Mattia Casse è entrato in top10 nella WCSL di discesa? Un forfait gli ha cambiato il pettorale

L’intero quartetto azzurro che scenderà in pista nella discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in sede di sorteggio dei pettorali è rientrato nel primo gruppo di merito, potendo così ricevere in dote un pettorale tra il 6 ed il 15.

Nelle prove di questi giorni questa circostanza aveva già riguardato Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, ma non Mattia Casse, che faceva parte del secondo gruppo di merito, e quindi negli allenamenti è sceso con un pettorale tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20.

L’azzurro, infatti, era 11° nella World Cup Starting List: così come accaduto all’Italia, che ha lasciato fuori Christof Innerhofer, anche la Svizzera ha dovuto operare una selezione rispetto alle tre prove cronometrate in vista della gara di sabato.

La tagliola elvetica si è abbattuta su Niels Hintermann, che faceva parte del primo gruppo, precedendo Mattia Casse nella graduatoria: l’azzurro è così entrato a far parte dei primi dieci ed ha ricevuto in sorte il pettorale numero 14.