Patrick Braunhofer staccatissimo in prima frazione: ha avuto un imprevisto decisivo

Staffetta maschile difficilissima e compromessa per gli azzurri del biathlon nella prova olimpica di Anterselva. Sulle nevi altoatesine le condizioni non stanno affatto sorridendo alla compagine tricolore, costretta a fare i conti con sci che non rendono come dovrebbero, a differenza di formazioni come la Francia, che sembra invece aver trovato la propria “pozione magica”.

Una gara messasi subito in salita per l’Italia. In lancio Patrick Braunhofer che, pur utilizzando due ricariche complessive nelle due sessioni di tiro, è apparso letteralmente fermo rispetto alla concorrenza nel momento in cui sarebbe stato necessario fare la differenza nelle frazioni di fondo.

Una situazione di grandissima difficoltà per l’atleta azzurro, che non ha mai avuto nelle prestazioni sugli sci il suo punto di forza, ma che raramente aveva mostrato un rendimento così distante dai suoi standard. Un segnale evidente di come qualcosa, nella preparazione dei materiali, non abbia funzionato a dovere.

E quando le cose vanno male, spesso non finiscono lì: nella frazione di Braunhofer è arrivata anche la disavventura del bastoncino, rotto proprio mentre attraversava il tratto nel bosco. Una vera disdetta per l’Italia, già lontanissima dalla vetta, col nativo di Cavalese costretto a dare il cambio a Lukas Hofer con un ritardo di 1’27”2, in penultima posizione.