Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali

Patrick Baumgartner: “Abbiamo dato il massimo, non è andata bene. Questa pista base per l’intera Italia”

Pubblicato

40 minuti fa

il

Per approfondire:
Italia bob a 4
Italia / LaPresse

L’ultima chance di medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per quanto riguarda l’Italia, ce l’aveva l’equipaggio del bob a 4 formato da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea. La corsa verso le prime tre posizioni si è fermata a 25 centesimi dal bronzo, nonostante una pur validissima coppia di ultime manche odierne.

Così Baumgartner alla FISI: “Abbiamo voluto provarci ed attaccare il podio, purtroppo non è andata bene, ma abbiamo dato il massimo e più di così non si poteva fare e questo vuol dire tanto. Siamo contenti della performance che abbiamo fatto; certo, qualche sbavatura è arrivata, sia in pista che in spinta, ma sono piccolezze che si possono sempre limare. Su questa pista la costanza è fondamentale: Vogt l’ha fatto ed è salito sul podio; purtroppo per vari fattori non siamo stati costanti come loro e siamo quinti“.

Poi analizza altri errori e porta un bilancio: “In spinta abbiamo fatto anche meglio di loro, ho perso quei centesimi lungo la pista in quattro discese e mi dispiace per i ragazzi, ma questo è essere squadra. Questa pista è ora la base per l’intera Italia: lo slittino ha portato a casa tante medaglie, noi e lo skeleton abbiamo sfiorato l’obiettivo con quinti posti. Questa pista che è la più bella del Mondo sarà la base per far crescere nuovi atleti e speriamo nuovi campioni“.

Si è trattato davvero dell’ultimo appuntamento con possibilità di aumentare ancora la quota di allori: l’Italia chiude definitivamente questa rassegna a cinque cerchi con 30 medaglie, il più alto numero mai avuto. Conferme, storie, novità: si è visto un po’ di tutto in questo contesto. Ora la fine, che poi può essere sia (appunto) fine che inizio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità