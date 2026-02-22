BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Patrick Baumgartner chiude una buona Olimpiade al 5° posto. Niente tripletta tedesca: sorpresa Vogt
Non arriva la tripletta tedesca nell’ultima gara dedicata al bob alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono solo due i tedeschi sul podio nel 4 alla Eugenio Monti, ovviamente sui primi due gradini del podio. Non arriva purtroppo la medaglia per l’Italia.
Patrick Baumgartner deve accontentarsi di una comunque eccellente quinta piazza ai Giochi di casa: l’azzurro sognava il podio, ma è mancato qualche centesimo di troppo all’equipaggio tricolore che comprendeva anche Lorenzo Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini. Da sottolineare comunque il piazzamento, che riporta dopo decine di anni il Bel Paese nella top-5 olimpica in questa disciplina.
A trionfare è ovviamente Johannes Lochner: il tedesco, icona di questo sport nell’ultimo quadriennio, dopo aver dominato il 2 fa lo stesso con il 4 chiudendo una settimana perfetta. 3:37.57, miglior tempo in tre run su quattro, praticamente imbattibile.
Alle sue spalle conquista il secondo argento consecutivo Francesco Friedrich (era reduce da quattro ori consecutivi tra PyeongChang e Pechino), 57 centesimi di ritardo dal connazionale. Sorpresa al terzo posto: nell’ultima run trova il colpaccio l’elvetico Michael Vogt che cancella la tripletta tedesca scavalcando Adam Ammour di soli 4 centesimi. Quinto come detto Baumgartner, a 25 centesimi dalla medaglia.