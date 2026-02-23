Johannes Høsflot Klæbo e… Federica Brignone sono il Re e la Regina delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Chi sono l’uomo e la donna copertina di Milano Cortina 2026? Nel primo caso, la risposta è scontata. Il grande protagonista maschile, anzi tout-court, della manifestazione non può che essere Johannes Høsflot Klæbo, diventato il primo atleta di sempre a vincere 6 medaglie d’oro nella stessa edizione e il secondo atleta nella storia dei Giochi Olimpici (estivi compresi) a raggiungere la doppia cifra in termini di successi. Solo Michael Phelps aveva fatto altrettanto.

Sulla controparte femminile, si entra invece nel campo del dibattibile. Avrebbe potuto esserlo la tanto decantata cinese Eileen Gu, che nel freestyle sognava la tripletta Big Air-Halfpipe-Slopestyle. Ha vinto però “solo” una delle tre gare, “fermandosi” all’argento nelle altre due. L’unica donna ad aver vinto 3 ori è stata la biathleta francese Julia Simon, ma “solo” uno è stato individuale. Gli altri due sono arrivati con le staffette.

Ci sono invece cinque atlete capaci di imporsi in due gare individuali. In rigoroso ordine alfabetico le italiane Federica Brignone nello sci alpino e Francesca Lollobrigida nello speed-skating, la svedese Frida Karlsson nello sci di fondo, la norvegese Anna Odine Strøm nel salto con gli sci e l’olandese Xandra Velzeboer nello short-track.

Francamente, se si dovesse eleggere una “Regina” dei Giochi, allora bisognerebbe stare con Brignone. Non per partigianeria o simpatia, ma per l’ovvia conseguenza dell’analisi dei fatti. La valdostana ha vinto le due gare in cui poteva ragionevolmente imporsi, ma soprattutto c’è riuscita con il pregresso dell’infortunio patito nella primavera 2025.

Non solo, conta anche il come Brignone ha vinto il Super-G e il Gigante. Senza lasciare spazio alle avversarie. Se Karlsson non si fosse ammalata e avesse primeggiato nella 50 km di sci di fondo, avrebbe potuto soffiarle la corona. Però, forse, il Destino ha voluto premiare di più la veterana azzurra, consegnandole il ruolo di “donna immagine” di Milano Cortina 2026. Prima inter pares, ma pur sempre prima!