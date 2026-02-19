Paolo Petrecca rimette il mandato, non è più direttore di RaiSport

Paolo Petrecca non è più direttore di RaiSport. L’ormai ex direttore della divisione sportiva della tv di Stato, come si apprende da una nota della Rai stessa, ha rimesso il mandato nelle mani dell’amministratore delegato a Viale Mazzini, Giampaolo Rossi.

Il suo incarico terminerà così con la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La notizia si apprende da fonti Rai e da una sua nota interna. In via transitoria la responsabilità di RaiSport sarà affidata a Marco Lollobrigida, che ne è già vicedirettore.

Il nome di Paolo Petrecca era assurto, suo malgrado, a popolarità nazionale (ma anche oltreconfine) a causa della sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali effettuata su Rai1, condita di errori ben più che grossolani. In risposta, pochissimi giorni dopo l’intera redazione di RaiSport ha tolto i nomi dei propri giornalisti dai servizi realizzati, di qualunque tipo.

Petrecca era inoltre già stato sfiduciato per due volte dalla redazione di RaiSport, dopo che anche a RaiNews era stato sfiduciato e poi costretto a lasciare. Rimane ora da capire quale sarà il futuro destino della branca sportiva della tv statale.