Combinata nordica, Germania in testa a sorpresa dopo il segmento di salto della Team Sprint olimpica

Va in archivio con un risultato a sorpresa il segmento di salto della Team Sprint di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul trampolino grande di Predazzo è stata infatti la Germania a firmare il miglior punteggio complessivo, mettendosi nella condizione di poter ambire a qualcosa di importante in vista del segmento di fondo che andrà in scena a Tesero dalle ore 14.00.

Johannes Rydzek e Vinzenz Geiger si sono superati sul Large Hill della Val di Fiemme, mettendosi alle spalle la delusione per l’andamento delle gare individuali e portandosi in prima piazza provvisoria a metà della competizione. La coppia teutonica partirà con un vantaggio di 13″ sulla Norvegia di Andreas Skoglund e Jens Luraas Oftebro, che ha saputo limitare i danni nel salto confermandosi la favorita principale per la vittoria finale.

Terza posizione a 21″ dalla vetta per il Giappone di Akito Watabe e Ryota Yamamoto, destinati però a perdere terreno nel fondo, mentre si preannuncia una lotta intensa per il podio con protagoniste la Finlandia (Eero Hirvonen e Ilkka Herola) e l’Austria (Stefan Rettenegger e Johannes Lamparter), rispettivamente quarta e quinta con un gap di 27 e 29 secondi dai leader.

Obiettivo top8 non scontato ma tutto sommato alla portata per l’Italia, che occupa attualmente l’undicesimo posto a 1’26” dalla testa con Samuel Costa e Aaron Kostner (autore di un salto molto negativo).