Pallanuoto
Pallanuoto, definite le qualificate alla Final Four di Coppa Italia: la Pro Recco proverà a difendere il titolo a Genova
Le prime quattro classificate al termine del girone d’andata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile si sono qualificate per la Final Four della Coppa Italia 2026, che si disputerà nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio.
L’organizzazione è stata assegnata alla Pro Recco, detentrice del trofeo, conquistato a Napoli il 16 marzo 2025, con la vittoria in finale sull’AN Brescia per 11-5: la manifestazione andrà in scena alla piscina Sciorba My Sport Village di Genova.
La Pro Recco, che ha chiuso in vetta a punteggio pieno il girone d’andata in campionato, ha vinto per 18 volte il trofeo, ed in semifinale sfiderà la Ranieri Impiantistica CN Posillipo, quarta in graduatoria, mentre dall’altro lato del tabellone si affronteranno l’AN Brescia, seconda, ed il Banco BPM RN Savona, terzo.
PROGRAMMA COPPA ITALIA PALLANUOTO 2026
Sabato 7 febbraio – Dirette Rai Play
Pro Recco-Ranieri Impiantistica CN Posillipo alle 16:30
AN Brescia-Banco BPM RN Savona alle 18:30
Domenica 8 febbraio
Finale terzo posto alle 16:30 su Waterpolo Channel
Finale alle 21:00 su Rai Sport HD
Albo d’oro
1970 CC Napoli
1971/73 non disputata
1974 Pro Recco
1975 non disputata
1976 RN Florentia
1977/84 non disputata
1985-1986 Pescara
1987 CN Posillipo
1988 RN Arenzano
1989 Pescara
1990-1991 RN Savona
1992 Pescara
1993 RN Savona
1994/97 non disputata
1998 Pescara
1999/2004 non disputata
2005 Bissolati Cremona
2006-2007-2008-2009-2010 e 2011 Pro Recco
2012 AN Brescia
2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2021-2022 e 2023 Pro Recco
2024 AN Brescia
2025 Pro Recco