Coppa Italia, la Sciorba ospita la Final Four: Pro Recco in pole, sfida aperta tra AN Brescia e RN Savona

È il momento di assegnare il primo trofeo stagionale. Il campionato si ferma per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia. Cambia la struttura dell’evento che assegna il titolo, ma alla Sciorba di Genova, location prescelta per la manifestazione, lo spettacolo sembra essere garantito per un’intensa due giorni di gare.

Le società, di comune accordo, hanno deciso ad inizio stagione di adottare il formato del torneo con quattro squadre rispetto alla Final Eight delle ultime annate. Si gareggia per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo la Pro Recco, vincitrice dell’edizione 2025 nella finale giocata a Napoli contro la Rari Nantes Savona .

I liguri, padroni di casa, partono con i favori del pronostico per andare a rimpinguare ulteriormente la sconfinata bacheca societaria con il diciannovesimo trofeo tricolore della storia. In semifinale i biancocelesti, primi a fine girone di andata, sfideranno la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, qualificatasi come quarta al termine delle prime tredici giornate.

La truppa allenata da Sukno si è avvicinata all’evento con il common training sostenuto con i francesi del Marsiglia. Il pronostico pende dalla parte dei liguri che vantano una rosa nettamente più profonda e qualitativamente superiore. I partenopei, dal canto loro, potranno scendere in acqua senza avere nulla da perdere e animati dalla consapevolezza che solo giocando questo tipo di partite è possibile continuare il processo di crescita di una squadra che punta a tornare a lottare al vertice.

Si presenta, almeno sulla carta, decisamente più equilibrata la seconda semifinale tra l’AN Brescia e la Banco BPM Rari Nantes Savona. Nel confronto disputato in campionato una partita giocata all’impronta di una debordante fisicità, i leoni si sono imposti di misura e hanno confermato la crescita di un gruppo che nella prima fase di annata ha espresso una pallanuoto di alto livello e nel confronto con i primi della classe ha ceduto solamente nei minuti finali.

Bisognerà capire se i biancorossi di Angelini, capaci di mettere in difficoltà anche avversari più quotati sulla singola partita, riusciranno ad indirizzare il confronto sui binari dei duelli uno contro uno improntando la sfida su intensità e fisicità. Appare difficile sbilanciarsi in un pronostico, anche se la bilancia sembra pendere dalla parte dei lombardi, chiamati però ad una prova maiuscola e di grande sostanza per riuscire a piegare una rivale che certamente non regalerà nulla.