Pallamano, Serie A1: Erice vince il big match contro Salero

Ac Life Style Erice batte Jomi Salerno e si conferma in vetta alla regular season di Serie A1 dopo una nuova avvincente giornata. Le siciliane replicano alla perfezione quanto accaduto durante il girone d’andata, questa volta però davanti al proprio pubblico.

Le vincitrici dell’ultima Supercoppa e dell’edizione 2026 della Coppa Italia, sempre contro Salerno, svettano per 32-27. Le atlete dirette per la prima volta da Federic Bougeant, proveniente dall’AEK Atene dopo alcuni anni trascorsi in Russia al Rostov-Don e in Africa da CT del Senegal, spiccano in cima alla graduatoria insieme a Brixen Südtirol, abili a non commettere errori contro il Leno (36-27).

Nelle altre partite, Securfox Ariosto Ferrara ha perso per 29-33 contro Germancar Nuoro, mentre è da segnalare l’acuto di Cassano Magnago per 37-25 nei confronti di Mezzocorona. Affermazione importante per le lombarde, sconfitte settimana scorsa contro Ali Best Espresso Mestrino.

La compagine veneta ha ottenuto un significativo successo nel derby contro Cellini Padova (24-27). Serena Eghianruwa e compagne hanno provato a replicare l’ottima prestazione di sette giorni fa contro Casalgrande Padana, oggi a segno per soli due punti (24-26) contro Sirio Toyota Teramo.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Securfox Ariosto Ferrara – Germancar Nuoro 29-33

Brixen Südtirol – Leno 36-27

Ac Life Style Erice – Jomi Salerno 32-27

Cassano Magnago – Mezzocorona 37-25

Sirio Toyota Teramo – Casalgrande Padana 24-26

Cellini Padova – Ali Best Espresso Mestrino 24-27