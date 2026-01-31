Pallamano, l’Italia pesca la Svizzera come avversaria negli spareggi di qualificazione per i Mondiali 2027

L’Italia ha conosciuto oggi il nome dell’avversaria che dovrà affrontare nel terzo e ultimo turno di qualificazione per i Campionati Mondiali di pallamano 2027. Il sorteggio odierno, andato in scena a Herning (che domani ospiterà la finale degli Europei tra la Danimarca padrona di casa e la Germania), ha stabilito che gli azzurri sfideranno la Svizzera negli spareggi di maggio 2026 con in palio il pass per la prossima rassegna iridata.

Il doppio confronto si aprirà il 13 o 14 maggio in terra elvetica, mentre il match di ritorno si giocherà sul suolo italiano il 16 o il 17 maggio. Domenico Ebner e compagni hanno ottenuto il diritto di accedere direttamente ai playoff, evitando lo scoglio del secondo turno di qualificazione da disputare a marzo, grazie alla rocambolesca vittoria in extremis sulla Polonia per 29-28 nell’ultimo incontro della fase a gironi degli Europei.

Si preannuncia uno scontro complicato ma non impossibile per l’Italia, chiamata a due grandi prestazioni per avere la meglio sui dodicesimi classificati della rassegna continentali. La Svizzera ha disputato tutto sommato un ottimo Europeo, superando un gruppo D estremamente equilibrato (decisiva la differenza reti favorevole rispetto alle Isole Faroe) e strappando un paio di pareggi nel Main Round contro Ungheria e soprattutto Islanda.

La fase finale della prossima edizione dei Campionati del Mondo maschili si terrà in Germania dal 13 al 31 gennaio 2027 e sarà valevole come evento di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 (la vincente della manifestazione volerà direttamente ai Giochi).