Pallamano
Pallamano, tre squadre condividono la vetta in Serie A1
Nuova giornata in archivio per quanto riguarda la Serie A1, la 16ma delle 22 previste. Tre compagini restano in vetta insieme: Brixen Südtirol, Jomi Salerno e AC Life Style Erice. Tutti hanno regolarmente primeggiato nel fine settimana appena concluso, le tre realtà hanno accumulato per ora 28 punti.
Erice è in ogni caso in vantaggio sulla concorrenza vista una partita da recuperare, il match verrà disputato a metà febbraio. Le siciliane intanto non sbagliano, abili a primeggiare sul campo del Leno per 15-33.
Salerno e Brixen hanno invece risposto presente contro Securfox Ariosto Ferrara (38-16) e Mezzocorona (24-31). Incredibile successo invece per Ali Best Espresso Mestrino che in casa abbatte di un punto la concorrenza del Cassano Magnago (26-25).
Pareggio sul 23-23 per Cellini Padova e Casalgrande Padana. Menzione finale per Germancar Nuoro, in difficoltà in casa durante il significativo match contro Sirio Toyota Teramo (23-30). Settimana prossima un nuovo weekend con tutte le squadre coinvolte. Occhi puntati su l’attesissimo duello per il primato assoluto nella regular season, incontro da non perdere tra Erice e Salerno.
I RISULTATI DEL WEEKEND
Germancar Nuoro – Sirio Toyota Teramo 23-30
Jomi Salerno – Securfox Ariosto Ferrara 38-16
Ali Best Espresso Mestrino – Cassano Magnago 26-25
Casalgrande Padana – Cellini Padova 23-23
Leno – AC Life Style Erice 15-33
Mezzocorona – Brixen Südtirol 24-31