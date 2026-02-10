A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà mercoledì 11 febbraio, quando verranno assegnate le prime medaglie a livello individuale (ovvero al di fuori della gara a squadre). L’appuntamento è per mercoledì 11 febbraio (ore 19.30), quando nell’impianto del capoluogo lombardo si disputerà la free dance: quale sarà la coppia di danza a imporsi e chi avrà la gioia di salire sul podio a cinque cerchi? L’Italia vuole sognare in grande con Charlene Guignard e Marco Fabbri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (mercoledì 11 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.30 Free dance a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 21.000; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.30 Free dance a Milano (Italia): Charlene Guignard/Marco Fabbri