Short track, gli avversari degli azzurri nelle batterie individuali del day-1 alle Olimpiadi

Comincia oggi finalmente il programma dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una giornata che vedrà l’assegnazione delle prime medaglie (nella staffetta mista) ma anche lo svolgimento delle batterie di due distanze individuali, i 500 metri donne ed i 1000 metri uomini. Fari puntati ovviamente in casa Italia su Arianna Fontana e Pietro Sighel, le stelle più luminose del movimento azzurro, ma andiamo con ordine.

Alle ore 10.30 si partirà con il settore femminile e ci sarà subito un’atleta italiana in pista al Forum di Assago, infatti Chiara Betti gareggerà nel primo ottavo di finale dei 500 metri insieme alla fenomenale neerlandese Xandra Velzeboer e alle più abbordabili Valentina Ascic (Croazia) e Olga Tikhonova (Kazakistan). Nella terza heat toccherà poi ad Arianna Sighel contro la big statunitense Corinne Stoddard, la cinese Xinran Wang e la giapponese Rika Kanai.

Bisognerà attendere la quarta batteria per vedere in azione Arianna Fontana, alla sesta partecipazione della carriera ai Giochi (vent’anni dopo il suo debutto a Torino 2006), che affronterà l’oranje Michelle Velzeboer oltre alla kazaka Yana Khan e alla francese Berenice Comby. Avanzano le prime due di ogni heat e quattro ripescate tra avanzamenti e migliori tempi tra le terze classificate, ma in questa specialità è fondamentale ottenere un buon riscontro cronometrico per partire alla corda nei turni successivi.

Stesso format per i 1000 metri al maschile, in cui Pietro Sighel sarà di scena nel primo ottavo di finale vedendosela con l’australiano Brendan Corey, il francese Quentin Fercoq ed il kazako Denis Nikisha. Qualificazione non scontata nella seconda heat per Luca Spechenhauser, che sfiderà il rappresentante di Hong Kong Tsz Fung Kwok ma soprattutto il belga Stijn Desmet ed il giovane talento sudcoreano Rim Jongun. Compito non semplice anche per Thomas Nadalini, collocato nella terza batteria insieme al cinese Liu Shaoang, il nipponico Shogo Miyata e l’ungherese Bence Nogradi.

BATTERIE ITALIANI SHORT TRACK OLIMPIADI

500 metri donne

Heat 1

1 2 VELZEBOER Xandra NED

2 22 BETTI Chiara ITA

3 20 ASCIC Valentina CRO

4 42 TIKHONOVA Olga KAZ

Heat 3

1 3 STODDARD Corinne USA

2 36 WANG Xinran CHN

3 41 SIGHEL Arianna ITA

4 74 KANAI Rika JPN

Heat 4

1 11 VELZEBOER Michelle NED

2 10 FONTANA Arianna ITA

3 40 KHAN Yana KAZ

4 64 COMBY Berenice FRA

1000 metri uomini

Heat 1

1 3 SIGHEL Pietro ITA

2 20 COREY Brendan AUS

3 29 FERCOQ Quentin FRA

4 18 NIKISHA Denis KAZ

Heat 2

1 113 RIM Jongun KOR

2 15 DESMET Stijn BEL

3 17 SPECHENHAUSER Luca ITA

4 96 KWOK Tsz Fung HKG

Heat 3

1 14 LIU Shaoang CHN

2 13 NADALINI Thomas ITA

3 5 MIYATA Shogo JPN

4 64 NOGRADI Bence HUN