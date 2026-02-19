Olimpiadi estive 2036 in Italia? C’è l’idea Venezia. “Pronti ad una nuova sfida”

Come si dice in questi casi, l’appetito vien mangiando. Tra dieci anni, o forse anche tra quindici, l’Italia potrebbe ospitare i Giochi più spettacolari di sempre, almeno da un punto di vista della bellezza paesaggistica e architettonica. Secondo quanto detto nella giornata odierna dal Governatore del Veneto Luca Zaia durante un incontro con i media a Cortina d’Ampezzo, la volontà è quella di candidare la città di Venezia ed i territori limitrofi per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040. Un’idea che segue il trend di evento “diffuso”, cominciato proprio con la rassegna a cinque cerchi di Milano Cortina 2026.

“Le Olimpiadi invernali – ha detto Zaia nelle parole riportate dall’Agenzia di Stampa ANSA – sono state il primo esempio di Giochi ospitati in più città del Nord Italia su un’area di oltre 22.000 chilometri quadrati, con le difficoltà di trasporto come principale preoccupazione, anche se finora i disagi sembrano essere stati limitati per spettatori e atleti. Il caso Milano Cortina ha mostrato al mondo il potenziale delle regioni e dell’Italia. Questa esperienza non può andare sprecata. Siamo pronti ad affrontare un’altra sfida”.

Si tratta appunto di una questione, sembra superfluo dirlo, molto ardua. L’eventuale organizzazione di un evento mastodontico come quello olimpico necessita ovviamente di una lunga serie di studi complessi, soprattutto da un punto di vista della sostenibilità ambientale in rapporto anche con la funzionalità; particolare su cui ha non poco faticato Parigi 2024. A tal proposito, Zaia ha aggiunto che l’obiettivo non sarebbe quello di rendere la città lagunare sede di competizioni, spigando i primi dettagli:

“(Il ruolo di Venezia sarebbe) un laboratorio per le questioni relative al cambiamento climatico, in particolare quelle legate all’acqua. Avrebbe solo un ruolo simbolico, un punto focale per la candidatura, ma fungerebbe da vetrina internazionale per promuovere i valori della sostenibilità e la protezione di un sito patrimonio mondiale dell’Unesco”.