Olimpiadi 2026, medaglie ed ascolti: i successi d’Italia fanno volare Rai2

Non è stato soltanto il fine settimana dei primati, perché l’Italia mai era partita così bene alle Olimpiadi Invernali in termini di medaglie e, ancor più, mai aveva avuto una giornata da sei medaglie, cosa accaduta peraltro in modo raro anche alle Olimpiadi Estive. A sorridere è anche la Rai, almeno con i dati di ascolto comunicati dall’Auditel che hanno stabilito come Rai2 stia semplicemente rompendo qualsiasi schema con Milano Cortina.

Andiamo con ordine e partiamo dal sabato, dove sono disponibili anche i dati della total audience (cioè quelli che includono sia la visione tv che quella su altri dispositivi, cioè RaiPlay): l’oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio velocità ha ottenuto 2.535.000 telespettatori totali per il 22,42%. Per quanto riguarda, invece, la doppia medaglia della discesa libera maschile con Giovanni Franzoni e Dominik Paris, su Rai2 sono arrivati 2.912.000 telespettatori con il 30,71%, a dimostrazione della grande attesa presente. E anche in diverse altre occasioni si sono superati i due milioni: per larga parte del pomeriggio e, alla sera, anche per la prima parte della gara a squadre di pattinaggio di figura.

Ma i dati ancora più impressionanti sono arrivati alla domenica (in questo caso non è ancora sempre disponibile, allo stato attuale, la total audience). Partiamo dall’argento della staffetta mista di biathlon, che ha raccolto 2.763.000 telespettatori con il 20,2% (con la prima parte seguita, su RaiSport, da 883.000 persone). Colpo di mano di enormi dimensioni, però, per la discesa libera femminile con il bronzo di Sofia Goggia (e la drammatica caduta di Lindsey Vonn): su Rai2 si sono ritrovati 4.174.000 telespettatori con il 37,7%. Detto in altri termini: oltre una tv su tre era sul secondo canale nazionale, largamente il più visto nella mattina.

Anche per tutte le altre gare da medaglia ascolti significativi assai: il bronzo di Lucia Dalmasso nel parallelo dello snowboard vale 2.509.000 spettatori e il 17,6% (la prima parte, su RaiSport, fa 1.137.000), quello di Riccardo Lorello nei 5000 metri del pattinaggio velocità 2.926.000 e il 23,4% nella sua sessione (diventano 3.138.000 e il 24,7% poco più tardi con Davide Ghiotto, quarto), quello di Dominik Fischnaller nello slittino individuale maschile 3.005.000 e il 22%. Infine, alla sera non solo la gara a squadre di pattinaggio artistico con il bronzo dell’Italia tocca i 3.111.000 spettatori con il 15,8% (21:02-22:45), ma trascina anche Rai2, perché la trasmissione olimpica è, largamente, la più vista della serata. E attenzione anche ai numeri del curling, che sono sempre particolarmente alti: prima del TG2 c’erano 3.342.000 persone con il 17,9% a vedere la sfida di altissimo livello Italia-Gran Bretagna. Il trasferimento dell’ultimo end su RaiSport causato dal notiziario (e con una sincronizzazione non riuscita tra i due canali) porta il canale numero 58 ad avere 2.783.000 in quei minuti. Il tutto mentre, nelle stanze non troppo segrete di Viale Mazzini, continuano le vibranti discussioni, dalle conseguenze ancora ignote, causate dal discussissimo commento della cerimonia di apertura effettuata dal direttore di RaiSport Paolo Petrecca.