Basket, Tortona non smette di stupire. Batte la Virtus Bologna e vola in finale della Coppa Italia 2026

La Bertram Derthona Tortona batte a sorpresa la Virtus Olidata Bologna e si regala la finale della Final Eight Coppa Italia 2026, in programma domani contro l’Olimpia Milano. Al termine di un match quasi perfetto, Derthona ha avuto la meglio sui felsinei per 84-78, alzando il livello nella ripresa e sorprendendo le V-Nere che non riescono a sfatare il tabù della Coppa Tricolore. I piemontesi tornano in finale quattro anni dopo l’ultima volta grazie ad una prestazione corale solidissima. MVP della semifinale Prentiss Hubb con 20 punti, inutili invece i 23 di Matt Morgan, top scorer del match.

Strautins apre il match con la tripla ma la Virtus sorpassa subito con Morgan in contropiede. Gorham reagisce e Strautins firma il nuovo vantaggio Derthona. I piemontesi aggiungono altri 7 punti consecutivi e salgono sul momentaneo +8. Le V-Nere tornano a segnare con la tripla di Alston e chiudono con il canestro di Diarra un contro parziale che vale la parità. Nel finale Hubb è scatenato e Derthona vola nuovamente avanti. Dopo 10′ i piemontesi sono avanti 24-19.

Nel secondo quarto la Virtus cerca di riavvicinarsi sfruttando l’estro di Edwards. Niang schiaccia il -3, ne segue una lunga interruzione per l’infortunio all’arbitro Quarta. Si riprende con il canestro di Biligha e la tripla del sorpasso di Morgan. Strautins riporta avanti Derthona ma Vildoza risponde con la stessa moneta. Vital non sbaglia ai liberi e Morgan non sbaglia mai da tre. All’intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 39-40.

Nella ripresa nessuno trova il canestro dopo 2′. A sbloccare la situazione è Morgan in lunetta e la tripla di Vildoza vale il +5 Virtus. I bianconeri volano sul +9 prima che Tortona reagisca con la tripla di Gorham (-6). A Diouff risponde Hubb con quattro punti di fila; Derthona è rientrata nel match (-3). Bologna non molla e cerca ancora la fuga con Alston Jr e Morgan (+8) ma Hubb e Gorham sono inarrestabili. 59-62 per le V-Nere a 10′ dalla fine.

Hubb pareggia subito a quota 62 prima che Baldasso segni il +3 piemontese. Bologna è in crisi, Biligha stoppa tutti ed Hubb da centrocampo firma il +8 virtuale. Morgan cerca di rispondere ma Hubb è ormai una macchina ed infila un’altra tripla. Niang si sacrifica nelle due metà campo e segna il -7 ma Derthona non smette di segnare dall’arco. Le V-Nere segnano solo in lunetta, nel finale Edwards mette la tripla del -6 ma la sirena è troppo vicina. Punteggio finale di 84-78 e vittoria a sorpesa di Derthona che strappa il pass per la finale di domani.