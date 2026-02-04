Novara travolge il Benfica in Champions League: ora i playoff, caccia ai quarti. Imprendibile il Fenerbahce di Orro

Novara ha sconfitto il Benfica per 3-0 (25-20; 25-17; 25-15) e ha così conquistato la quarta vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley femminile, facendo festa di fronte ai 2.100 spettatori del PalaIgor dopo le tante voci di crisi interna (con tanto di rumor sul possibile addio di coach Lorenzo Bernardi) che si sono susseguite nelle ultime settimane, puntualmente smentite. Le piemontesi hanno confermato il pronostico della vigilia contro la modesta compagine portoghese in un incontro ininfluente ai fini del piazzamento in classifica, ma importante in ottica tabellone della fase a eliminazione diretta.

Le Zanzare erano infatti già sicure di chiudere al secondo posto nella Pool B alle spalle del Fenerbahce Istanbul: 4 successi (13 punti) per le rosablù contro le 6 vittorie (17 punti) della corazzata turca di coach Marcello Abbondanza e Alessia Orro. La Igor dovrà dunque disputare i playoff contro un’avversaria che verrà resa nota in serata, al termine degli incontri dei vari raggruppamenti: si tratta di una sfida in modalità andata-ritorno che metterà in palio il pass per i quarti di finale, a cui sono invece già qualificate le prime classificate dei cinque raggruppamenti.

La partita di questa sera è stata a senso unico: Novara ha preso il largo nel cuore dei primi due set e ha dominato il terzo parziale fin dalle prime battute, involandosi verso il successo in appena settanta minuti di gioco. L’opposto Tatiana Tolok ha messo a segno 16 punti (56% in attacco), in doppia cifra anche la centrale Silke van Avermaet (11 punti, 2 muri, 73% in fase offensiva), affiancata in reparto da Veronica Costantini (8 punti, 3 muri), mentre di banda hanno giocato Lina Alsmeier (9) e Mayu Ishikawa (7) sotto la regia di Carlotta Cambi, il libero Giulia De Nardi ha chiuso con l’80% di ricezione positiva.

CLASSIFICA POOL B: Fenerbahce Istanbul 6 vittorie (17 punti), Novara 4 vittorie (13 punti), Budowlani Lodz 1 vittoria (4 punti), Benfica 1 vittoria (2 punti). Fenerbahce ai quarti di finale, Novara ai playoff.