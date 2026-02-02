Ninna Quario critica la convocazione di Giada D’Antonio: “Non aveva le credenziali, può essere un boomerang”

A Radio Anch’io Sport, trasmissione di Rai Radio 1, è intervenuta Maria Rosa Quario, ex sciatrice, la quale si è espressa sulla convocazione ai Giochi di Giada D’Antonio. La madre di Federica Brignone si è detta in disaccordo con la scelta fatta dai tecnici azzurri.

La critica alla decisione: “Non voglio fare polemica, ma non sono d’accordo con questa convocazione. Lo sport è l’esempio massimo nella vita di meritocrazia. Questa ragazza ha del grande talento, un futuro fantastico, ha dimostrato di essere forte tecnicamente e di testa, ma non ha le credenziali per essere convocata alle Olimpiadi“.

Le possibili ricadute per questa scelta: “Potrebbe rivelarsi anche un boomerang contro di lei. Magari poi ci stupirà, ma nelle gare che ha fatto, confrontandosi con altre ragazze della squadra di Coppa Europa, non le ha mai battute. Perché lei e non una ragazza del 2002? Questa scelta sinceramente ma non mi trova d’accordo“.