Perché Federica Brignone è già qualificata di diritto a due finali di Coppa del Mondo: resta una disciplina in bilico

Dopo la doppietta d’oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone non si ferma e sarà in gara già questo fine settimana a Soldeu, tappa che segna il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una tre giorni di gare sulle nevi andorrane dedicata completamente alla velocità con in programma una discesa e due superG.

La valdostana dunque non si ferma dopo le straordinarie prestazioni ai Giochi e vuole vivere un finale di stagione da protagonista. Dopo Soldeu ci saranno anche le gare sempre di velocità in Val di Fassa e successivamente anche quelle in Svezia ad Are, dove è in programma un gigante. Nel mirino di Brignone ci sono sicuramente le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, dove Federica è già comunque certa di prendere parte almeno in due specialità.

Ricordiamo che, per partecipare all’ultimo atto della Coppa del Mondo, sarebbe necessario rientrare tra le migliori 25 nelle varie graduatorie di specialità, ma Brignone è già qualificata in superG e gigante visto che è campionessa olimpica in carica. Dunque l’oro di Cortina permetterà a Brignone di essere certamente in Norvegia per le finali anche se dovesse restare fuori dalle prime venticinque, cosa improbabile.

Discorso diverso in discesa libera. Al momento la valdostana non ha ancora preso parte ad una sola discesa in stagione e dunque è senza punti in classifica. La venticinquesima è l’americana Isabella Wright con 37 punti e dunque a Brignone basterà davvero poco per rientrare in graduatoria e centrare la qualificazione. Ovviamente ha tre occasioni per ottenere punti (Soldeu e Val di Fassa) e comunque non si potranno commettere errori per centrare il tris di pass in vista di Lillehammer.