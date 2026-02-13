NASCAR, William Byron per il tris alla Daytona 500?

Come da tradizione inizia da Daytona la stagione della NASCAR Cup Series. Il lungo cammino che come accade da diversi anni si articolerà in trentasei competizioni, ventisei valide come regular season, parte dallo Stato della Florida con una delle competizioni più importanti del calendario.

Impossibile fare un pronostico per la ‘The Great American Race’, duecento passaggi in cui obiettivamente tutti hanno almeno una chance di imporsi sulla concorrenza. L’attenzione sarà in ogni caso su William Byron, padrone della scena negli ultimi due anni.

Il #24 di Hendrick Motorsports e Chevrolet insegue il terzo successo che gli permetterebbe di eguagliare Denny Hamlin (2016, 2019, 2020). Il nativo di Tampa, nuovamente al volante della Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing, ha la chance unica di raggiungere a quota quattro gioie Cale Yarborough (1968, 1977, 1983, 1984), Dale Jarrett (1993, 1996, 2000), Jeff Gordon (1997, 1999, 2005) e Bobby Allison (1978, 1982, 1988).

Ci sono però anche alcuni protagonisti che cercano disperatamente la prima vittoria a Daytona, un vero e proprio incubo per alcuni dei più importanti piloti della serie. Tra questi spiccano quattro piloti che almeno una volta hanno ottenuto il titolo a fine stagione: Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9) ed il campione in carica Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5).

Il doppio acuto di Byron nel 2024 e nel 2025 ha permesso ad Hendrick Motorsports di superare Petty Enterprises come numero di successi (10 a 9). Nessuno invece potrà attaccare il primato di General Motors che con Chevrolet ha ottenuto la Daytona 500 per ben 27 volte.

La pole per la Daytona 500 è stata firmata da Kyle Busch, il due volte campione ha ottenuto il miglior crono davanti alla Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe. Le altre posizioni, come da tradizione, sono state assegnate al termine dei ‘Duels’, competizioni di qualifica determinati per il resto del gruppo (dalla terza alla 40ma).

Joey Logano (Team Penske Ford #22) si è imposto sul compagno di squadra Ryan Blaney #12 nella prima sfida in pista ottenendo quindi le prime ‘posizioni dispari’ dello schieramento a disposizione, nello specifico la terza e la quinta. Il ‘Duel 2’ ha invece premiato la Chevy #9 di Chase Elliott, ‘spinto’ fino alla bandiera a scacchi dalla Chevy #77 Spire Motosport di Carson Hocevar e dalla Chevrolet Camaro #5 di Larson.

I ‘Duels’ e le qualifiche hanno sancito i quaranta piloti che prederanno parte alla ‘The Great American Race’ di domenica, prevista alle 20.30 italiane. Sono stati esclusi, sulla falsariga di quanto accade a Indianapolis per la 500 Miglia, quattro piloti: Chandler Smith, J.J. Yeley, Anthony Alfredo e Corey LaJoie