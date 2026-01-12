NASCAR, torna la ‘The Chase’ per eleggere il campione

La NASCAR ha ufficializzato il ritorno della ‘The Chase’ per eleggere il campione. Gli organizzatori hanno di fatto deciso di ripristinare il sistema utilizzato dal 2004 al 2013, accantonato negli ultimi anni per il format ad eliminazione diretta con una singola e decisiva finale.

Dopo le polemiche del 2024 e del 2025, la principale serie americana riservata alle stock car ha attuato una significativa modifica. Saranno ancora dieci le competizioni che determineranno il campione, ma non vi sarà più nessuna esclusione dalla ‘Southern 500’ di Darlington (South Carolina) all’atto conclusivo in quel di Homestead-Miami (Florida).

I migliori 16 piloti dopo la chiusura della regular season avranno una chance per contendersi il titolo: il vincitore sarà colui che accumulerà più punti dopo le dieci competizioni in programma. In passato la NASCAR premiava ‘solamente’ i presenti nella ‘Top12’.

La singola affermazione durante la regular season non garantirà più un posto per la ‘Chase’. Negli ultimi anni una singola gioia ha sempre garantito l’accesso alla fase seguente del campionato, un sistema volto principalmente a favorire lo spettacolo.

Ogni competizione della NASCAR 2026 garantirà al vincitore un massimo di 55 punti e non più 40. Non cambia invece il valore delle ‘Stage’ con un punteggio garantito ai primi dieci classificati, spariscono invece i ‘Playoffs Points’ Al termine della Daytona 400, finale della regular season, verrà stilata una nuova classifica da cui inizierà la ‘Chase’.

Di seguito la modalità che verrà usata dalla NASCAR:

1°: 2100

2°: 2075

3°: 2065

4°: 2060

5°: 2055

6°: 2050

7°: 2045

8°: 2040

9°: 2035

10°: 2030

11°: 2025

12°: 2020

13°: 2015

14°: 2010

15°: 2005

16°: 2000