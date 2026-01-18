Seguici su
Nascar

NASCAR, Ford presenta la nuova Mustang Dark Horse SC

Ford Racing ha annunciato in Michigan in occasione della presentazione della stagione 2026 la nuovissima Mustang Dark Horse SC. La vettura, mostrata per la prima volta al pubblico, debutterà nella NASCAR Cup Series nel 2027 come confermato dal responsabile corse del brand Mark Rushbrook.

I piloti NASCAR Chris Buescher, Joey Logano e Zane Smith erano presenti all’annuncio insieme a Ryan Blaney che ha guidato l’auto davanti ai vari ospiti. Si tratta del primo aggiornamento in termini di stock car per Ford Racing dal 2024, anno del debutto della Mustang Dark Horse.

Ford dovrà sottoporre la carrozzeria alla NASCAR per l’approvazione finale. Il modello di serie della Mustang Dark Horse SC è stato testato sul tracciato di  Sebring e al Virginia International Raceway insieme alla Mustang GTD (stradale) ed alla Mustang GT3.

 

 

