Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Campionati Italiani cross 2026: orario, programma, streaming
Ci sarà anche Nadia Battocletti domani in gara alla Festa del Cross 2026, di scena in Sicilia ed in particolare nel Parco Archeologico di Selinunte (Trapani). A Castelvetrano si disputano i Campionati Italiani di corsa campestre, con le competizioni individuali in programma nella giornata di domenica 22 febbraio sia a livello assoluto che in campo giovanile.
La regina del mezzofondo europeo è ovviamente la stella più attesa della rassegna tricolore, pochi giorni dopo aver stabilito il nuovo record nazionale su pista dei 3000 metri indoor a Lievin (sfiorando peraltro il primato continentale) con 8:26.44, con l’obiettivo di onorare l’evento e andare alla ricerca del sesto titolo italiano assoluto della carriera nel cross.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di Nadia Battocletti alla Festa del Cross 2026. La competizione sarà visibile in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI AI CAMPIONATI ITALIANI CROSS 2026
Domenica 22 febbraio
13.45 Gara femminile Seniores/Promesse (8 chilometri), con Nadia Battocletti
PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI AI CAMPIONATI ITALIANI CROSS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv.
Diretta Live testuale: OA Sport.