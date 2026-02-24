MotoGP
MotoGP, tutti i piloti iscritti e le squadre del Mondiale 2026. Colonia spagnola con ben 9 centauri
In attesa di un 2027 che promette grandi scossoni e tanti trasferimenti di peso con l’arrivo della rivoluzione tecnica, l’ultimo mercato piloti della MotoGP è stato poco movimentato e a conti fatti sono solamente due le novità rispetto alla passata stagione. Ai nastri di partenza del Mondiale 2026 ci saranno due esordienti nella categoria, Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira.
Il 29enne turco ha effettuato finalmente l’atteso salto della barricata, approdando nella classe regina del Motomondiale dopo aver conquistato ben tre titoli iridati in Superbike (2021, 2024 e 2025) e sostituendo il portoghese Miguel Oliveira nel team Prima Pramac al fianco di Jack Miller. La line-up Yamaha si completa con i confermati Fabio Quartararo e Alex Rins nel team ufficiale.
Percorso di avvicinamento più lineare alla MotoGP invece per il giovane talento brasiliano Moreira, campione uscente della Moto2, che prenderà il posto del thailandese Somkiat Chantra affiancando Johann Zarco tra le fila del team LCR. Nessuna novità sempre in casa Honda per quanto riguarda la squadra factory HRC, formata da Luca Marini e Joan Mir.
Tutto invariato nelle altre compagini della griglia, con la Spagna che rimane il Paese di riferimento a livello numerico (e non solo) potendo contare su 9 centauri mentre l’Italia si attesta per il quarto anno consecutivo a 6. Da segnalare un aspetto importante nella famiglia Ducati, infatti oltre ai piloti ufficiali Marc Marquez e Francesco Bagnaia potranno guidare una Desmosedici GP26 anche Alex Marquez nel team Gresini e Fabio Di Giannantonio nel team VR46.
STARTLIST MONDIALE MOTOGP 2026
Aprilia Racing
72 Marco Bezzecchi (Italia) – Aprilia
89 Jorge Martin (Spagna) – Aprilia
Trackhouse MotoGP Team
25 Raul Fernandez (Spagna) – Aprilia
79 Ai Ogura (Giappone) – Aprilia
Ducati Lenovo Team
63 Francesco Bagnaia (Italia) – Ducati
93 Marc Marquez (Spagna) – Ducati
BK8 Gresini Racing MotoGP
54 Fermin Aldeguer (Spagna) – Ducati
73 Alex Marquez (Spagna) – Ducati
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
21 Franco Morbidelli (Italia) – Ducati
49 Fabio Di Giannantonio (Italia) – Ducati
Honda HRC Castrol
10 Luca Marini (Italia) – Honda
36 Joan Mir (Spagna) – Honda
CASTROL Honda LCR
5 Johann Zarco (Francia) – Honda
11 Diogo Moreira (Brasile) – Honda
Red Bull KTM Factory Racing
33 Brad Binder (Sudafrica) – KTM
37 Pedro Acosta (Spagna) – KTM
Red Bull KTM Tech3
12 Maverick Viñales (Spagna) – KTM
23 Enea Bastianini (Italia) – KTM
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
20 Fabio Quartararo (Francia) – Yamaha
42 Alex Rins (Spagna) – Yamaha
Prima Pramac Yamaha MotoGP
7 Toprak Razgatlioglu (Turchia) – Yamaha
43 Jack Miller (Australia) – Yamaha