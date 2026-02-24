MotoGP, tutti i piloti iscritti e le squadre del Mondiale 2026. Colonia spagnola con ben 9 centauri

In attesa di un 2027 che promette grandi scossoni e tanti trasferimenti di peso con l’arrivo della rivoluzione tecnica, l’ultimo mercato piloti della MotoGP è stato poco movimentato e a conti fatti sono solamente due le novità rispetto alla passata stagione. Ai nastri di partenza del Mondiale 2026 ci saranno due esordienti nella categoria, Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira.

Il 29enne turco ha effettuato finalmente l’atteso salto della barricata, approdando nella classe regina del Motomondiale dopo aver conquistato ben tre titoli iridati in Superbike (2021, 2024 e 2025) e sostituendo il portoghese Miguel Oliveira nel team Prima Pramac al fianco di Jack Miller. La line-up Yamaha si completa con i confermati Fabio Quartararo e Alex Rins nel team ufficiale.

Percorso di avvicinamento più lineare alla MotoGP invece per il giovane talento brasiliano Moreira, campione uscente della Moto2, che prenderà il posto del thailandese Somkiat Chantra affiancando Johann Zarco tra le fila del team LCR. Nessuna novità sempre in casa Honda per quanto riguarda la squadra factory HRC, formata da Luca Marini e Joan Mir.

Tutto invariato nelle altre compagini della griglia, con la Spagna che rimane il Paese di riferimento a livello numerico (e non solo) potendo contare su 9 centauri mentre l’Italia si attesta per il quarto anno consecutivo a 6. Da segnalare un aspetto importante nella famiglia Ducati, infatti oltre ai piloti ufficiali Marc Marquez e Francesco Bagnaia potranno guidare una Desmosedici GP26 anche Alex Marquez nel team Gresini e Fabio Di Giannantonio nel team VR46.

STARTLIST MONDIALE MOTOGP 2026

Aprilia Racing

72 Marco Bezzecchi (Italia) – Aprilia

89 Jorge Martin (Spagna) – Aprilia

Trackhouse MotoGP Team

25 Raul Fernandez (Spagna) – Aprilia

79 Ai Ogura (Giappone) – Aprilia

Ducati Lenovo Team

63 Francesco Bagnaia (Italia) – Ducati

93 Marc Marquez (Spagna) – Ducati

BK8 Gresini Racing MotoGP

54 Fermin Aldeguer (Spagna) – Ducati

73 Alex Marquez (Spagna) – Ducati

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21 Franco Morbidelli (Italia) – Ducati

49 Fabio Di Giannantonio (Italia) – Ducati

Honda HRC Castrol

10 Luca Marini (Italia) – Honda

36 Joan Mir (Spagna) – Honda

CASTROL Honda LCR

5 Johann Zarco (Francia) – Honda

11 Diogo Moreira (Brasile) – Honda

Red Bull KTM Factory Racing

33 Brad Binder (Sudafrica) – KTM

37 Pedro Acosta (Spagna) – KTM

Red Bull KTM Tech3

12 Maverick Viñales (Spagna) – KTM

23 Enea Bastianini (Italia) – KTM

Monster Energy Yamaha MotoGP Team

20 Fabio Quartararo (Francia) – Yamaha

42 Alex Rins (Spagna) – Yamaha

Prima Pramac Yamaha MotoGP

7 Toprak Razgatlioglu (Turchia) – Yamaha

43 Jack Miller (Australia) – Yamaha