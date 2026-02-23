MotoGP, Francesco Bagnaia andrà in Aprilia? Tutti i possibili movimenti nel mercato piloti

Il mercato piloti della MotoGP si prepara a vivere uno dei suoi snodi più delicati e potenzialmente storici: il molto probabile passaggio di Francesco Bagnaia in Aprilia dal 2027. Una scelta che, se confermata, segnerebbe la fine di un lungo e profondo legame con Ducati e aprirebbe una nuova fase tecnica e simbolica per il campione piemontese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bagnaia sarebbe pronto a firmare un contratto quadriennale con la Casa di Noale, una durata fuori scala per gli standard recenti della MotoGP. L’ultimo precedente simile risale al 2020, quando Marc Marquez siglò un accordo pluriennale con Honda HRC, poi risolto consensualmente nel 2023 dopo una sequenza di infortuni.

Per Pecco sarebbe una rottura netta con il passato. Otto stagioni in orbita Ducati — due nel team Pramac Racing e sei nella squadra ufficiale di Ducati — hanno costruito un percorso fatto di titoli mondiali, centralità tecnica e identità condivisa. Ma il 2026, ormai alle porte, si profila come un anno da “separato in casa”.

Il detonatore del domino è stato il rinnovo biennale di Marquez con Ducati, formalizzato con qualche settimana di ritardo a causa dell’infortunio che ha condizionato il finale della sua stagione. A completare il quadro, la scelta di affiancargli dal 2027 Pedro Acosta, in arrivo dalla KTM Factory Racing: una mossa che, di fatto, ha chiuso lo spazio per Bagnaia nel progetto di Borgo Panigale.

Reduce da un’annata complicata sul piano dei risultati e della continuità, Pecco ha ammesso di aver preso una decisione “d’istinto” per disegnare il proprio futuro. In questo scenario, Aprilia ha giocato d’anticipo, mettendo sul tavolo un’offerta più solida e lunga rispetto a quella della Yamaha Factory Racing, che pure aveva mostrato interesse per il suo profilo. La prospettiva è chiara: costruire un progetto attorno a Bagnaia, puntando su stabilità e sviluppo tecnico nel medio-lungo periodo.

Il suo arrivo consentirebbe inoltre di formare una coppia tutta italiana e di scuola VR46 Academy con Marco Bezzecchi, già confermato. Un asse tecnico e mediatico di grande peso, capace di dare ad Aprilia una leadership definita dopo anni di crescita graduale.

L’altra faccia della medaglia riguarda Jorge Martin, destinato all’uscita dopo un 2025 segnato da infortuni e tensioni interne. Per lo spagnolo si profila un futuro in Yamaha, chiamata a riorganizzare il proprio progetto: il francese Fabio Quartararo sarebbe infatti destinato a trasferirsi in Honda, lasciando spazio a un nuovo leader tecnico. Martin potrebbe essere affiancato da uno tra Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini o Toprak Razgatlıoğlu.