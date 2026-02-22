MotoGP, la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test di Buriram: Marc Marquez, uomo da battere. Bezzecchi e Bagnaia i rivali

Dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio a Buriram, in Thailandia, teatro della prima tappa del Mondiale MotoGP 2026. Si apre una stagione lunga e impegnativa, articolata su 22 weekend, nella quale torneranno a essere determinanti, come sempre, velocità pura e continuità di rendimento. Un primo, significativo antipasto è andato in scena nelle ultime due giornate: i test disputati sul Buriram International Circuit hanno infatti offerto indicazioni preziose per iniziare a delineare i rapporti di forza.

Ma quale potrebbe essere la griglia di riferimento di questo campionato? In pole position, al momento, è inevitabile collocare Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica sulla Ducati ufficiale, resta l’uomo da battere per quanto mostrato in termini di velocità assoluta e di passo gara. La naturalezza con cui riesce a spingersi costantemente al limite è rimasta intatta ed è proprio questo l’aspetto che più deve preoccupare i rivali, soprattutto alla luce del post operazione alla spalla.

È vero, nella due giorni thailandese non sono mancate le cadute, un elemento che pesa negativamente nel “diario di viaggio” di Marquez. Tuttavia, se l’analisi si concentra esclusivamente sulla performance, il numero 93 appare davanti a tutti. Alle sue spalle, in una seconda piazzola condivisa, si collocano Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia.

Il romagnolo ha impressionato soprattutto nelle simulazioni di gara svolte a Buriram, evidenziando una costanza di rendimento di altissimo livello, molto vicina a quella del leader. È per questo che Bezzecchi sembra oggi il candidato più credibile a recitare il ruolo di primo antagonista di Marquez. Per quanto riguarda Bagnaia, il feeling con la nuova GP26 appare decisamente migliore rispetto alla moto dell’anno scorso e la vicinanza cronologica al compagno di squadra è un dato consolidato. Ne emerge l’immagine di un Bagnaia rigenerato, forse anche più sereno rispetto alle incertezze che accompagnano le riflessioni sul suo futuro.

Alle spalle del trio di vertice si colloca un gruppo numeroso e competitivo, guidato da Alex Marquez, in forza al Ducati Gresini, che quest’anno potrà contare sulla moto Factory di Borgo Panigale. In questa fascia rientrano anche Pedro Acosta e Jorge Martin: in sella a KTM e Aprilia, potranno rivelarsi pericolosi cacciatori di tappe, ma appare difficile immaginarli realmente in corsa per il titolo iridato.

Più staccate, almeno allo stato attuale, le giapponesi. La Honda mostra segnali di crescita più evidenti rispetto a Yamaha: i riscontri cronometrici di Luca Marini, Joan Mir e Johann Zarco lasciano spazio a un cauto ottimismo. Diverso il discorso per la casa dei tre diapason, dove il nuovo progetto V4 sviluppato a Iwata non sembra ancora produrre i risultati sperati, come testimonia la palese insoddisfazione del francese Fabio Quartararo.