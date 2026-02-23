MotoGP, Francesco Bagnaia e il 2026 spartiacque: di nuovo in auge in Ducati o transizione verso un nuovo lido?

Francesco Bagnaia non è di fronte a una scelta facile. Si avvicina ai 30 anni e sta per cominciare la sua ottava stagione in MotoGP. Tutte, sinora, vissute in sella a una Ducati. L’azienda bolognese lo ha agonisticamente adottato e cresciuto, affidandogli una moto ufficiale già nel 2021. Pecco ha ripagato la fiducia conquistando due titoli mondiali (2022 e 2023).

Tuttavia, successivamente, il piemontese ha dimostrato di non essere più indispensabile. È stato lui a riportare la Casa di Borgo Panigale all’Iride dopo ben tre lustri di digiuno dal trionfo di Casey Stoner nel 2007. Però Jorge Martin nel 2024 poi Marc Marquez nel 2025 lo hanno battuto. Il primo sul filo di lana, il secondo sonoramente.

Bagnaia dovrà dunque valutare come muoversi in ottica futura. Restare in Ducati, oppure tentare la fortuna in altri lidi? Ora come ora, ogni opzione vale l’altra. Nessuno può sapere i rapporti di forza del 2027, quando si ripartirà letteralmente da capo sul piano tecnico. Peraltro, non è detto che la decisione dipenda (esclusivamente) da lui. A Borgo Panigale potrebbero fare le loro, di valutazioni.

C’è chi afferma che, dietro le quinte, l’ingaggio di Pedro Acosta sia già cosa fatta. Realtà o leggenda urbana? Al contempo, non è un mistero come Fermìn Aldeguer sia un puledro sul quale si sta puntando, così come qualche anno venne fatto proprio con Pecco. Insomma, il due volte Campione del Mondo potrebbe essere messo alla porta senza troppi complimenti.

Certo, siamo nell’ambito della speculazione, dunque ogni ipotesi vale tanto quanto quella contraria. Dire che Bagnaia resterà in Ducati – non necessariamente nel Factory Team, ma eventualmente in una struttura satellite avvolta attorno a lui – equivale a dire che potrebbe trasferirsi altrove. A Pecco la scelta. Solo lui può sapere quale è la migliore, a seconda di quale aspetto delle varie possibilità opterà per privilegiare.