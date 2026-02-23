MotoGP, tutti i piloti italiani nel Mondiale 2026: anche questa volta nessun rookie

Rimangono invariati per il quarto anno consecutivo i nomi dei piloti italiani che disputeranno a tempo pieno il Mondiale MotoGP, infatti gli unici rookie presenti in griglia ai nastri di partenza della nuova stagione sono il turco Toprak Razgatlioglu (proveniente dalla Superbike) in Yamaha ed il brasiliano Diogo Moreira (campione uscente della Moto2) in Honda.

Riflettori puntati ovviamente in casa Italia sul piemontese Francesco Bagnaia, che vanta in bacheca due titoli iridati nella classe regina (2022 e 2023) e spera di tornare a lottare per vincere il campionato dopo un 2025 estremamente negativo in cui è stato sovrastato dal nuovo compagno di squadra Marc Marquez all’interno del team factory Ducati.

Tra gli avversari principali del catalano c’è anche il romagnolo Marco Bezzecchi, faro dell’Aprilia in attesa di ritrovare la miglior versione di Jorge Martin dopo i tanti infortuni degli ultimi dodici mesi. Confermata anche per il 2026 la coppia del team Pertamian Enduro VR46 composta da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, con il primo che avrà a disposizione una Desmosedici GP26 ed il secondo una GP25.

Seconda stagione di fila in KTM con il team Red Bull Tech3 per Enea Bastianini, chiamato al riscatto dopo un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative che lo ha visto salire sul podio solamente a Barcellona. Prosegue infine l’avventura in Honda da pilota ufficiale di Luca Marini, che sembra finalmente pronto a giocarsi con maggiore continuità le posizioni che contano grazie ad una moto in crescita.