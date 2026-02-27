MotoGP, Marco Bezzecchi: “Questa è una buona pista per noi, ma domani arriveranno anche gli altri”

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo sia nella prima sessione di prove libere che nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, round inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia si è tolto la soddisfazione di realizzare il nuovo record assoluto della pista di Buriram in 1’28″526, confermando le buone sensazioni dei test e candidandosi al ruolo di favorito principale per il prosieguo del weekend.

“Stamattina sono rimasto più soddisfatto rispetto al pomeriggio, che è stata una sessione un po’ strana, nella quale abbiamo dovuto cambiare i nostri piani a causa delle condizioni. Fortunatamente, devo dire che la squadra ha reagito alla grandissima e questo ci ha permesso di conquistare l’obiettivo più importante di oggi, che era andare direttamente in Q2. Di passo poi non siamo messi male, ma bisogna ancora lavorare“, il commento del Bez a fine giornata.

“Ho sbagliato il timing del mio primo time-attack: c’era tanto vento e infatti pochi hanno migliorato. Poi il cielo si è oscurato in fretta e siamo usciti tutti per non rischiare. Sono andato bene ma non dimentichiamo che è solo venerdì. La moto è molto migliorata e anch’io a livello di guida. Questa poi è una buona pista per noi, eravamo andati abbastanza bene anche l’anno scorso. Mi aspettavo che la pista fosse in queste condizioni, ma pioggerella e vento ci hanno condizionato. Con la mescola soft mi aspettavo di fare fatica, ma in realtà questo è avvenuto solo in ingresso curva: mi parte un po’ dietro, ma ci metteremo a posto. Con la media per assurdo faccio meno fatica: è più stabile e ‘gentile’ in staccata. La soft è decisamente più ballerina“, spiega il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport.

Sui grandi distacchi inflitti alla concorrenza: “Domani, quando conta, vedrete che arrivano tutti. Oggi magari c’era qualcuno che si doveva ancora sistemare, qualcuno che non gli è venuto il giro perfetto e ha sbagliato due curve. Comunque la sessione portava ad innervosirsi un po’, perché bisognava trovare il momento giusto e magari ti ritrovavi in pista mentre sgocciolava un po’. Per questo sono sicuro che domani arriveranno tutti. Comunque è solo venerdì, quindi rimaniamo tranquilli e aspettiamo domani“.

Bezzecchi indica infine Marc Marquez come l’avversario più temibile a Buriram: “Alla fine Marc è un pilota che ha un po’ più di esperienza, è il più vincente che c’è adesso. Dall’anno scorso abbiamo visto che anche nei venerdì in cui magari non era a postissimo, lui comunque riesce sempre ad arrivare. Non solo è il campione in carica, ma è anche sicuramente il pilota più forte. È questo il motivo per cui penso che sia il favorito, anche se ovviamente spero di poter essere abbastanza veloce per poter lottare con lui e con gli altri“.