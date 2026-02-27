Marco Bezzecchi punto di riferimento nel venerdì di Buriram. Avvio in salita per Bagnaia

Poche sorprese ed una sola vera grande delusione nel venerdì di Buriram in cui si sono disputate la prima sessione di prove libere e soprattutto le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione di MotoGP. Quasi tutti i big più attesi dopo i test invernali hanno infatti risposto presente all’appello, mentre uno di loro comincia in salita il primo weekend di gara dell’anno.

Chi esce meglio da questa prima giornata del fine settimana al Chang International Circuit è sicuramente Aprilia ed in particolare Marco Bezzecchi, che ha confermato la superiorità evidenziata nella pre-season sulla pista thailandese dominando la scena sia in FP1 sul passo che nelle pre-qualifiche sul giro secco realizzando il nuovo record assoluto del tracciato in 1’28″526.

Il “Bez” resta quindi il favorito principale per la pole position e anche per una possibile doppietta Sprint-GP, potendo contare su una RS-GP che ha consentito ad altri due piloti (Jorge Martin e Ai Ogura) di approdare direttamente in Q2. Buoni riscontri in casa Ducati per Marc Marquez, l’unico inseguitore capace di scendere sotto il muro dell’1:29 pagando un gap di quattro decimi da Bezzecchi ma facendo intravedere un ottimo potenziale soprattutto in termini di ritmo verso la Sprint e la gara lunga.

Obiettivo top10 e qualificazione diretta in Q2 raggiunto senza grossi patemi anche dalle Ducati di un convincente Fabio Di Giannantonio e di un solido Alex Marquez, oltre alla KTM del solito Pedro Acosta, mentre il vero grande deluso di oggi risponde al nome di Francesco Bagnaia. Pecco ha riscontrato diversi problemi con la sua GP26 durante le pre-qualifiche, facendo fatica a completare dei giri puliti ed inseguendo da lontano per tutto il turno senza riuscire ad evitare il Q1. Si complica dunque il weekend del torinese, chiamato ad un deciso cambio di passo a partire da domattina per ottenere una buona posizione in griglia e non compromettere l’intero fine settimana thailandese.