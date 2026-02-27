MotoGP, Marco Bezzecchi da record nelle pre-qualifiche a Buriram davanti a Marc Marquez. Bagnaia in Q1

Marco Bezzecchi si conferma in grande forma in sella all’Aprilia nel weekend d’apertura del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, il pilota romagnolo ha fermato il cronometro sull’1’28”526, firmando il nuovo record della pista e migliorando il riferimento ufficiale fatto segnare da Francesco Bagnaia nel 2024 (1’28”700) nel corso del time attack. Va ricordato che Bezzecchi aveva già abbassato questo limite durante i test prestagionali sullo stesso tracciato, girando in 1’28”668.

Una sessione di prove condizionata dall’arrivo della pioggia che, a tratti, si è fatta sentire. “Bezz” è stato abile a interpretare al meglio la situazione, lanciando un segnale di grande vitalità sull’asfalto thailandese. Alle sue spalle chiude il campione del mondo in carica, Marc Marquez (Ducati ufficiale), che dopo un avvio complicato è riuscito a risalire fino alla seconda posizione con la GP26 Factory, a 0”421 dalla vetta.

Centrano l’accesso diretto alla Q2 anche Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati), staccato di 484 millesimi, e gli spagnoli Pedro Acosta (KTM Factory) a 0”659, Jorge Martin (Aprilia Racing) a 0”703, Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0”850 e Joan Mir (Honda Factory) a 0”991. Completano la top ten il sudafricano Brad Binder (KTM Factory) a 1”006, il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 1”053 e il francese Johann Zarco (Honda LCR) a 1”064.

Dovranno invece passare dalla Q1 Luca Marini (Honda HRC), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Francesco Bagnaia (Ducati Factory), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Michele Pirro (Ducati Gresini). Una prestazione deludente per Pecco, in difficoltà fin dai primi minuti della sessione con la GP26: dopo test incoraggianti, per lui arriva un inatteso passaggio a vuoto.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2026

1 72 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia 1:28.526 0.000

2 93 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati 1:28.947 +0.421

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:29.010 +0.484

4 37 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.185 +0.659

5 89 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia 1:29.229 +0.703

6 73 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:29.376 +0.850

7 36 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda 1:29.517 +0.991

8 33 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.532 +1.006

9 79 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.579 +1.053

10 5 Johann ZARCO Castrol Honda LCR Honda 1:29.590 +1.064

11 10 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda 1:29.614 +1.088

12 12 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM 1:29.623 +1.097

13 21 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:29.642 +1.116

14 25 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.666 +1.140

15 63 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati 1:29.824 +1.298

16 20 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:29.884 +1.358

17 23 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM 1:30.030 +1.504

18 11 Diogo MOREIRA Pro Honda LCR Honda 1:30.101 +1.575

19 43 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.134 +1.608

20 42 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:30.302 +1.776

21 7 Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.365 +1.839

22 51 Michele PIRRO BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:31.437 +2.911