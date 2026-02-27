MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez, Bagnaia deludente

Sono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram si è cercato di condensare in un’ora tutto quello che si poteva. Piloti e team hanno lavorato in cerca del miglior set-up, per comprendere il comportamento delle gomme su questo tracciato nel time-attack e sui long run.

Si voleva comprendere se quanto fatto da Marco Bezzecchi nel primo turno di libere fosse un fuoco di paglia o solo un antipasto. Il romagnolo aveva molto ben impressionato nel corso della FP1, mettendo in mostra un gran feeling in sella all’Aprilia. La costanza di rendimento del centauro italiano era l’aspetto che si voleva verificare in questa sessione.

Nello stesso tempo si voleva anche testare la reazione della Ducati. Il campione del mondo in carica, Marc Marquez, e Francesco Bagnaia erano chiamati a mostrare un po’ i muscoli, anche per evitare di andare in difficoltà, assicurandosi la qualificazione alla Q2 e non iniziare con incertezze il cammino in questo campionato. Pecco, in particolare, ha grandi motivazioni dopo un 2025 molto negativo.

Bezzecchi ha dominato il turno, col nuovo record della pista di 1’28″526, a precedere di 0″421 Marc Marquez e di 0″484 Fabio Di Giannantonio. Esclusione dalla Q2 per Bagnaia, in difficoltà con l’assetto della Ducati e solo 15° al termine della sessione. Un brutto passaggio a vuoto per Pecco.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2026

1 72 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia 1:28.526 0.000

2 93 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati 1:28.947 +0.421

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:29.010 +0.484

4 37 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.185 +0.659

5 89 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia 1:29.229 +0.703

6 73 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:29.376 +0.850

7 36 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda 1:29.517 +0.991

8 33 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.532 +1.006

9 79 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.579 +1.053

10 5 Johann ZARCO Castrol Honda LCR Honda 1:29.590 +1.064

11 10 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda 1:29.614 +1.088

12 12 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM 1:29.623 +1.097

13 21 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:29.642 +1.116

14 25 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.666 +1.140

15 63 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati 1:29.824 +1.298

16 20 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:29.884 +1.358

17 23 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM 1:30.030 +1.504

18 11 Diogo MOREIRA Pro Honda LCR Honda 1:30.101 +1.575

19 43 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.134 +1.608

20 42 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:30.302 +1.776

21 7 Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.365 +1.839

22 51 Michele PIRRO BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:31.437 +2.911