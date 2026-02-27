MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è chiaramente il favorito qui, io lotterò per la prima fila”

Si è ufficialmente aperta la stagione del Motomondiale 2026. Sul circuito di Buriram, in Thailandia si è appena conclusa il venerdì del primo appuntamento del calendario Mondiale. Al termine delle pre-qualifiche, il miglior tempo è stato fatto segnare dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, apparso subito veloce ed in simbiosi con la sua nuova moto.

Il centauro italiano ha concluso la prova con il crono di 1’28”526, nuovo record della pista, e sembra poter essere il primo favorito per il sabato e la domenica. Dietro di lui il campione del mondo in carica Marc Marquez che, in sella alla sua Ducati Ufficiale, paga un ritardo di 421 millesimi dalla vetta. Lo spagnolo, dopo un avvio difficile, strappa comunque la qualificazione in Q2, nonostante una condizione non ancora perfetta a causa dell’infortunio alla spalla.

Ai microfoni di Sky Sport, il fuoriclasse iberico ha così commentato la sua pre-qualifica: “Ho fatto il mio miglior giro nello stesso momento di Bezzecchi. Ho dato il massimo nell’ultimo time attack, quando la pista era al meglio. Bezzecchi era già un passo in avanti nei test ed è ora un passo in avanti in questo weekend ma siamo qui. Dobbiamo lottare per la top 3-4. Domani mettendo la soft nella Sprint avremo il quadro completo delle gomme”.

Il ruolo di favorito: “Bezzecchi è chiaramente il favorito per la pole, per la Sprint e per la gara. Per qualche motivo, è già successo a Mandalika, l’Aprilia va fortissimo e lui è più avanti di tutti. Lui domani è il favorito, io dico sempre la verità. Domani il nostro obiettivo è la prima fila, non sarà facile. L’anno scorso l’obiettivo era un altro perché io ero il più veloce ma quest’anno non è così”.

Sulle sensazioni in moto ha poi concluso: “Non mi viene automatico guidare come prima, mi è successo anche in Malesia e qui nella FP1. Non ero nella posizione giusta nella moto, poi mi sono sentito meglio. Oggi non era il momento di rischiare con quelle quattro gocce. Il Mondiale è molto lungo”.