Birk Ruud trionfa nello slopestyle alle Olimpiadi, Hall sul podio

Un dominio totale, fin dalla qualificazione. Il norvegese Birk Ruud ha appena vinto la medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, salendo sul gradino più alto del podio nella specialità dello slopestyle maschile. In una gara in cui tanti pretendenti hanno compiuto molteplici passi falsi, il nordico si è rivelato l’unico ad avere continuità realizzativa, ottenendo così il secondo metallo olimpico più pregiato dopo quello nel big air a Pechino 2022.

L’atleta nello specifico ha seguito un canovaccio simile rispetto alle qualifiche, eseguendo fin da subito una prima run di alto profilo, contrassegnata da una pulita fase di rail e di salti che gli ha consentito di raggiungere pronti-via il solido punteggio di 86.28, costringendo i diretti avversari ad alzare immediatamente l’asticella.

A riuscirci, al secondo tentativo, è stato il detentore del titolo statunitense Alex Hall che, dopo una prima uscita non eccezionale, ha trovato la quadra confezionando una manche da 85.75 con cui si è assicurato il posto d’onore, solo sfiorato all’ultimo tentativo da Luca Harrington.

Prestazione di cuore per il neozelandese, molto falloso nelle prime due run salvo poi chiudere il cerchio nella terza stampando uno score di 85.15 con cui ha letteralmente scippato il bronzo all’elvetico Andri Ragettli, abile ad avvicianarsi subito in zona 80 fermandosi a 78.65 non ripetendosi nei segmenti successivi.

Lontano invece uno dei grandi favoriti, l’americano Mac Forehand, undicesimo con 55.93, così come lo svedese Jesper Tjader, terzo a Pechino 2022 e oggi quinto con 77.21.