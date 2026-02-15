Miro Tabanelli fuori nel Big Air: “Difficile da accettare. Errore mio”

Miro Tabanelli non ce la fa ad entrare in finale nel Big Air. Il freestyle sugli sci, nella disciplina che è tra le più spettacolari del programma olimpico, lo vede uscire di scena senza neanche andare vicino ai primi 12 posti, quelli utili per l’ultimo atto, dandogli così grande motivo di delusione e molti minuti a cercare di comprendere quanto accaduto proprio ai margini del campo gara.

Così Tabanelli ai microfoni della Rai, a caldo ma non troppo: “Sono stato un po’ sfortunato sulla terza run, c’è stato un problema di velocità che non mi aspettavo. Nella seconda l’errore è stato mio. Alla fine non ho molto da dire, è stato difficile accettarlo, però vorrei solo ringraziare quelli che mi hanno supportato, che mi guardavano da casa“.

Dopo una splendida prima run, Tabanelli ha provato a inserire i suoi migliori elementi nelle due restanti, e se gli fosse entrata anche una sola delle due, si sarebbe con ogni probabilità inserito all’interno dei migliori 12, quelli che avrebbero disputato l’ultimo atto.

Adesso l’Italia ripone le speranze nella sorella Flora, che ha già compiuto un mezzo miracolo sia ad arrivare alle Olimpiadi con un legamento crociato in disordine, e ne ha poi messo insieme un altro per arrivare all’ultimo atto.