Marilù Poluzzi non centra la finale del Big Air di snowboard. Synnott Sadowski la migliore nelle qualificazioni

Si sono da poco concluse le qualificazioni del Big Air snowboard alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella cornice spettacolare del Livigno Snow Park, le snowboarder hanno cercato di strappare il pass per la finale di domani. Al termine dei tre salti, il miglior punteggio è stato fatto segnare dalla neozelandese Zoi Synnott Sadowski.

Per la campionessa olimpica in carica dello slopestyle, lo score complessivo è stato di 172.25, grazie soprattutto ad un primo salto da ben 90.00 punti. Dietro di lei, molto vicina, la giapponese Kokomo Murase, che ha concluso la sua qualifica con il punteggio di 171.25. Per il bronzo di Pechino 2022, sufficienti due salti da 86.25 ed 85.00.

Completa la top 3 nelle qualifiche la britannica Mia Brookes, con 167.00 punti. Non lontane, in ottica medaglie, la sud-coreana Seungeun Yu, quarta, (score di 166.50) e la nipponica Mari Fukada, quinta con lo score di 165.75. Fuori dalla finale l’unica italiana al via, Marilù Poluzzi. L’azzurra chiude la sua prima esperienza olimpica in 24esima piazza, con un punteggio finale di 131.25 (59.00 e 72.25).