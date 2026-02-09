Kokomo Murase è la nuova campionessa olimpica nel Big Air di snowboard. Sul podio anche Nuova Zelanda e Corea del Sud

Dopo la finale maschile, il grande spettacolo del Big Air di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina è proseguito questa sera con l’ultimo atto femminile. Al Livigno Snow Park, è andata in scena una finale equilibratissima, decisa solo nei salti finali. Al termine delle tre run, la medaglia d’oro è stata conquistata da Kokomo Murase. Punteggio complessivo di 179.00 per la giapponese, che vince il titolo dopo il bronzo di Pechino 2022.

Dopo un primo salto da 89.75, il migliore di tutta la serata, la ventunenne nipponica ha chiuso un incredibile run finale da 89.25 punti, sorpassando le avversarie e guadagnandosi il meritato oro. Secondo posto per la neozelandese Zoi Synnott Sadowski che, dopo un primo salto non perfetto, ha poi alzato il livello con due splendidi salti oltre gli 80 punti (88.75 e 83.50).

Per lei, secondo argento consecutivo dopo quello di Pechino con il punteggio complessivo di 172.25. Chiude il podio la giovane sud-coreana Seungeun Yu, al comando dopo le due run. L’asiatica non ha pero centrato il salto finale e si è dovuta accontentare del bronzo con uno score di 171.00 punti. Solo nona Mari Fukada (115.00 punti), grande favorita per l’oro. Chiude invece in ottava posizione l’austriaca Anna Gasser (121.25), campionessa olimpica in carica. Eliminata nelle qualificazioni Marilù Poluzzi, unica italiana iscritta all’evento.