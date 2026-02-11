Milano Cortina 2026, Scotty James è il migliore nelle qualificazioni dell’half-pipe

Si sono svolte presso il Livigno Snow Park le qualificazioni dell’half-pipe di snowboard che hanno designato i nomi dei dodici atleti che, dopo le due discese, hanno guadagnato il pass per la finale e la possibilità di lottare per la conquista delle medaglie.

Il miglior punteggio è stato stabilito dall’australiano Scotty James che nella sua miglior prestazione ha ottenuto il punteggio di 94. Alle sue spalle si colloca il giapponese Yuto Totsuka che nella seconda run ottiene il punteggio di 91.25 e conquista la seconda posizione. Completa il podio momentaneo l’altro atleta nipponico, Ryusei Yamada che ottiene 90.25 nella sua prima prova.

Chiude la propria gara in quarta posizione, con lo score di 88,50, l’americano Alessandro Barbieri che precede il nipponica Ruka Hirano, quinto con un solo punto di ritardo dallo statunitense. Termina la sua performance in sesta posizione l’australiano Valentino Guseli che chiude la sua gara con 86.75.

Completano il quadro dei qualificati il giapponese Ayumu Hirano, settimo con 85.50, il neozelandese Campbell Ives Melville, ottavo con 84.75, il coreano Chaeun Lee, nono con 82.00, il cinese Zyang Wang, decimo con 80.50, gli statunitensi Chasey Josey e Jake Pates, undicesimo e dodicesimo con 76.50 e 75.50.