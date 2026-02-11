Milano Cortina 2026OlimpiadiSnowboardSport in tvSport Invernali
Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Nuova grande giornata di sport invernali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra le tante discipline incluse nella rassegna che esordiranno a breve c’è anche l’appuntamento con l’Halfpipe snowboard.
Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio, si terranno infatti le qualificazioni maschili e femminili che delineeranno la composizione delle rispettive finali. Tra le donne, la statunitense Kim Chloe cercherà il secondo titolo olimpico dopo Pechino, in una gara che non presenta azzurre al via. In campo maschile, invece, l’italiano Louis Philip Vito III punterà a qualificarsi per l’ultimo atto in programma venerdì.
Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? La programmazione verrà definita al momento dalla Rai e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport. Lo streaming sarà disponibile su Rai Sport, Discovery Plus, Eurosport 1 (solo donne), Amazon Prime Video, HBO Max, DAZN.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Mercoledì 11 febbraio
10:30 Snowboard Halfpipe donne Qualificazione
10:30 Halfpipe donne Qualificazione Manche 1
11:27 Halfpipe donne Qualificazione Manche 2
19:30 Snowboard Halfpipe uomini Qualificazione
19:30 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 1
20:27 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 2
ITALIANI IN GARA
Qualificazioni Halfpipe uomini – VITO III Philip Louis
SNOWBOARD MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERELO IN TV E STREAMING
Diretta tv: ancora da definire per i canali Rai.
Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 1 (solo donne), Amazon Prime Video, HBO Max, DAZN
Diretta Live testuale: non prevista