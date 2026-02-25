Leonardo Fabbri batte Kovacs e vince in Cechia! Misura tonica e passo verso i Mondiali

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso andata in scena a Nehvizdy (Cechia), facendo la differenza con una bella spallata da 21.80 metri, piazzata in occasione del quinto tentativo. Il Campione d’Europa aveva faticato a carburare nelle prime quattro prove (20.28, 20.44, 21.05, nullo), poi è riuscito a spingersi su livelli a lui decisamente più consoni e a conquistare il quarto successo in questa annata agonistica su cinque uscite.

Dopo le due affermazioni in Sudafrica, con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (22.50 metri a Stellenbosch), il toscano aveva preso parte a due tappe gold del World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) imponendosi a Lievin giovedì sera e chiudendo al terzo posto in quel di Torun tre giorni fa.

Il tour de force è proseguito stasera con una schiacciante affermazione davanti al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.20) e al giamaicano Rajindra Campbell (21.15), mentre il formidabile statunitense Joe Kovacs si è fermato al quinto posto (20.83) dopo aver prevalso tre giorni fa davanti al nostro portacolori: giornata negativa per l’argento olimpico di Tokyo 2024.

Leonardo Fabbri ha ribadito l’eccellente stato di forma e si proietta con ancora maggiore convinzione verso i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Prima di prendere parte alla rassegna iridata, l’allievo di Paolo Dal Soglio si cimenterà ai Campionati Italiani Indoor: l’appuntamento è per venerdì 27 febbraio (ore 17.45) al PalaCasali di Ancona.